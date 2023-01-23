『ナカバヤシ 机上ラック W1200用 ダーク木目 FRK-1226-DM【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 09時 35分に出品され03月05日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナカバヤシ 机上ラック W1200用 ダーク木目 FRK-1226-DM
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・本体寸法:W1180×D280×H800mm
・本体重量:9kg
・材質:棚板/MDF PVC貼り、フレーム/スチール 粉体焼付塗装
【サイズ】
高さ : 10.49 cm
横幅 : 28.50 cm
奥行 : 121.01 cm
重量 : 9.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7658円
472 入札履歴
終了
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