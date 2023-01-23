『AMIPARIS アミパリ 軽量 眼鏡 メガネ メタル フレーム TS5193-38-49 マットブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 22時 45分に出品され03月29日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フレームカラー：マットブルー サイズ：4916-135 フレーム全長 126mm 縦幅 28mm 汎用ケース・メガネ拭き付属
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落札価格7658円
808 入札履歴
終了
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