『マッサージガン 筋膜リリース 電動マッサージャー器 30段階強力振動 LCDスクリーン 静音 軽量便利 多機能 最新モデル PSE認証済【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 11時 24分に出品され05月07日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細：



筋膜リリース電動マッサー.ジガンは、筋肉の疲.労や痛みを和らげ、血.液やリンパなどの循.環を促.進します。スポーツ選手のトレーニング早期回.復にもご利用いただけます。身体全体を改.善して、筋膜と筋肉の間の密着によって引き起こされる炎.症を予防する理学療法マッサー.ジガンです。





6種類の交換可能なマッサージヘッド



LCDスクリーン・30段階強度調整



低騒音・多機能



持ち運び便利・長時間作業





製品セット内容：



商品名：電動マッサー.ジガン





重量1kg(本体)





電源：充電式





充電時間：※約2-3時間(満充電まで)





連続使用時間：6-8時間





付属品：マッサージヘッドX6、充電用ACアダプタX1、収納ケースX1、日本語取扱説明書X1





商品特徴：





【30段階強力】



30段レベルがあって、ニーズに応じて適切な強度を選択できます。注：激しい運動がない場合は、高強度モードを選択することはお勧めしません。

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電動マッサージャー器

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