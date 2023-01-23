『ミュールミル Plantes プランター(花器) スクエアハット 白 PCi832Wh【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 13分に出品され03月29日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 室内でご使用ください。

※時間指定不可。

※日曜日・祝日の配達は不可。

サイズ 320×400mm、内寸:270mm、皿:280×20mm

個装サイズ：35×35×47cm 重量 個装重量：10000g 素材・材質 陶器 仕様 穴:有

生産国 中国



fk094igrjs 商品カテゴリ お多福 ガーデニング・DIYストア ガーデニング ガーデニング・花・植物 花、ガーデニング 園芸用品 鉢、プランター プランター

JANコード/ISBNコード 4562132448809

商品コード 1691873