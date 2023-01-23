『ミュールミル Plantes プランター(花器) スクエアハット 白 PCi832Wh【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 13分に出品され03月29日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,658円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|室内でご使用ください。
※時間指定不可。
※日曜日・祝日の配達は不可。
|サイズ
|320×400mm、内寸:270mm、皿:280×20mm
個装サイズ：35×35×47cm
|重量
|個装重量：10000g
|素材・材質
|陶器
|仕様
|穴:有
|生産国
|中国
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4562132448809
商品コード
1691873
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落札価格7658円
914 入札履歴
終了
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