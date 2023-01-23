『85mm F1.8大口径フルマニュアルフォーカスカメラレンズ EOS 5D4カメラ用 中望遠鏡 28.3°視野角 EOS 5D4 5D3 5【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 12時 55分に出品され03月13日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
85mm F1.8大口径フルマニュアルフォーカスカメラレンズ EOS 5D4カメラ用 中望遠鏡 28.3視野角 EOS 5D4 5D3 5
【商品説明】
・【28.3視野角】：28.3の狭い視野角で、複雑な屋外撮影環境に対処するのに非常に便利で、撮影対象をより目立たせます。
・【7群9枚と非球面レンズ1枚】：7群9枚光学構造に球面レンズを搭載。レンズの両面多層コーティング技術は、媒体と望遠レンズの分散を制限し、よりリアルな色を復元するために使用されます。
・【F1.8大口径】：6枚のブレードが最大F1.8大口径を形成します。顔のクローズアップ、半分の長さの遠近法、全身の撮影など、背景のぼかし効果が高くなります。
・【フルマニュアルフォーカス】：85mm F1.8大口径カメラレンズはフルマニュアルフォーカスレンズであり、フォーカスと絞りは手動で完
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 550.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7657円
909 入札履歴
終了
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