『ゴークラ 雪だるま画学紙 8切 #95 200枚 Y-9582 00405846 まとめ買い3包セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 12時 55分に出品され05月01日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゴークラ 雪だるま画学紙 8切 #95 200枚 Y-9582 00405846 まとめ買い3包セット
【商品説明】
・[事務用品 文具 家具 オフィス家具 ステーショナリー OA用品 日用品 生活用品]
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【サイズ】
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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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合鹿製紙 お花紙 五色鶴 500枚 うすだいだい 10冊 No.19-10P
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¥ 7611
落札価格7657円
587 入札履歴
終了
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