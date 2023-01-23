『ペッツルート バッファローホーン レギュラー 小〜中型犬用おもちゃ 1本入 10個セット 送料無料【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 00時 54分に出品され04月01日 00時 54分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ペッツルート バッファローホーン レギュラーサイズ小・中型犬用おもちゃ（水牛角かじり玩具）水牛の角は繊維質で少しずつ削れるので歯固め歯磨きに最適。ほどよいかたさなので歯が欠けにくく 長く噛みたい子、噛む力が強い子にも。天然素材100%・無着色・無香料。非常にかたい為、シニア犬や歯が弱い愛犬のご使用には十分注意してください。品名：犬用玩具原産国名：インド本体サイズ：レギュラー（※特性上、太さ、厚み基準設定はありません。）
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落札価格7657円
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終了
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