『2CS日田天領水（500ｍｌ×24本）×2箱【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 11時 15分に出品され04月28日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2CS日田天領水（500ｍｌ×24本）×2箱
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 28.50 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 44.50 cm
重量 : 27.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7657円
371 入札履歴
終了
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