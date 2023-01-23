『カマーバンド 蝶ネクタイ レッド ペイズリー cb00023【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 04時 23分に出品され04月05日 04時 23分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー: イエロー スタイル： 簡易タイプ 素材: ポリエステル サイズ: フリーサイズ（最大ウェスト120cm)

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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蝶ネクタイ

レッド

ペイズリー

cb00023