『アイプランニング おさるのジョージ マザーリュック W28×H40×D18cm K3133【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 23時 56分に出品され03月17日 23時 56分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 肩ベルト最短42cm、最長96cmエンボス加工のレザー調ワッペン付き! 側面に傘掛けベルト付き。 背面側側面にファスナー付き! 背負ったまま荷物の出し入れ可能で便利です。 防犯対策にもなる背面ポケット付きで貴重品収納に最適です。 両サイドに保温・保冷機能付き。ポケットがあり、哺乳瓶やペットボトルの持ち運びに便利です。 大きく開いて使いやすい! 内側にポケット3箇所あり。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アイプランニング

おさるのジョージ

マザーリュック

W28×H40×D18cm

K3133