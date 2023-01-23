『ムスタッシュ トートバッグ(タウン用) JLG4651 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 12時 49分に出品され04月04日 12時 49分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムスタッシュ トートバッグ(タウン用) JLG4651 ブラック



【商品説明】

・Closure: Zipper

・Dimensions (H x W x D): 14.4 x 13.0 x 4.3 inches (36.5 x

・Number of Pockets: 5 (2 exterior， 3 interior)

・Outer Material: Mura-dyed poly*white compound leather

・Storage Size: A4サイズ収納可能

・Strap type: Shoulder

・Weight: 19.4 oz (550



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 43.40 cm

奥行 : 58.80 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ムスタッシュ

トートバッグ(タウン用)

JLG4651

ブラック