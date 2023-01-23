『イーエルエー トートバッグ ELA13053 ブラック(カモフラージュ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 09時 31分に出品され03月23日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーエルエー トートバッグ ELA13053 ブラック(カモフラージュ)
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ37cmxマチ10cm
・ポケットの数:8(外側4/内側4)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:850g
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 47.60 cm
奥行 : 51.40 cm
重量 : 1.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
イーエルエー トートバッグ ELA13053 ネイビー(カモフラージュ)
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落札価格7657円
411 入札履歴
終了
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