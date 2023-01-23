『イーエルエー トートバッグ ELA13053 ネイビー(カモフラージュ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 08時 22分に出品され04月30日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イーエルエー トートバッグ ELA13053 ネイビー(カモフラージュ)



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ37cmxマチ10cm

・ポケットの数:8(外側4/内側4)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:850g



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 47.60 cm

奥行 : 51.40 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イーエルエー

トートバッグ

ELA13053

ネイビー(カモフラージュ)