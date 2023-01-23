『Maktar Qubii Duo USB Type A ホワイト 充電しながら自動バックアップ SDロック機能搭載 iphone バックアッ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 33分に出品され03月24日 03時 33分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Maktar Qubii Duo USB Type A ホワイト 充電しながら自動バックアップ SDロック機能搭載 iphone バックアッ



【商品説明】

・【Qubii Duoがあれば写真取り放題】寝る前にスマホ充電するだけでiPhoneの写真や動画を自動バックアップ！Qubiiがあれば、iPhoneの容量不足には困らず、写真を気兼ねなく取り放題！使いやすくて高速転送。簡単操作で手軽にiPhoneの写真をパソコンにデータ移行することも可能。

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【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 8.30 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。