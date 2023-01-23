『FINIS(フィニス) 水泳 練習用 フィン ズーマーズゴールド (25.5~26.5cm) 日本正規品 23500314【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 17時 53分に出品され03月16日 17時 53分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FINIS(フィニス) 水泳 練習用 フィン ズーマーズゴールド (25.5~26.5cm) [日本正規品] 23500314



【商品カテゴリ】

その他 水泳用品



【商品説明】

・原産国:マレーシア

・対象シーズン: 通年

・発売年・モデルイヤー: 2018

・素材:天然・合成ゴム

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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