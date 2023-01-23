『【沖縄県内（離島含）3，300円以上送料無料】シーダブリューエックス CW-X ロングタイツ メンズ EXPERT COOL エキスパートモデル クールタイプ HXO769【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 13時 00分に出品され04月30日 13時 00分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ジョギング・ウォーキング等、ひざに負荷がかかるスポーツにおすすめ
カラー：BL、GY
サイズ：S、M、L
素材：
本体 / ナイロン60％、ポリウレタン40％
メッシュ部 / ポリエステル90％、ポリウレタン10％
テープ部 / ナイロン50％、ポリエステル35％、ポリウレタン15％
特徴：
・ロング
・ひざの負荷を軽減。
・熱、ムレを逃して涼しく快適。
・CW-Xのベーシックサポートモデル。
・サポート部位 / 股関節、ふともも、ひざ、ふくらはぎ
・設計 / CW-X独自の段階着圧
・着地の衝撃からひざを守る。
・通気性を追求したクールタイプ。
・調節可能なウエストひもつき。
・フロント、バック切替部分 / 熱のこもりやすい部分は抗菌防臭メッシュ切替
・ロゴ / 再帰反射
・すそ / オーバーロック始末
・パワーネット肌側
機能：吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、接触冷感 ( 本体のみ )
原産国：ベトナム
検索ワード：アンダーウェア コンプレッションインナー コンプレッションアンダー コンプレッション インナー スポーツタイツ ランニングタイツ レギンス スパッツ 陸上ウェア ランニングウェア
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落札価格7657円
962 入札履歴
終了
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