『TAMA タマ STAGEMASTERシリーズ シングルレッグ ストレート・シンバルスタンド HC42SN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 12分に出品され04月03日 22時 12分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TAMA タマ STAGEMASTERシリーズ シングルレッグ ストレート・シンバルスタンド HC42SN
【商品説明】
・シングルレッグ ストレート・シンバルスタンド
・ベース部: シングルレッグ
・軽量かつリーズナブルな価格を実現するTAMA Stage Master シリーズが2019年リニューアル
・重量: 2.6kg
・高さ調整幅: 690mm-1，420mm
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 2.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7657円
199 入札履歴
終了
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