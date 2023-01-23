『TAMA タマ STAGEMASTERシリーズ シングルレッグ ストレート・シンバルスタンド HC42SN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 12分に出品され04月03日 22時 12分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TAMA タマ STAGEMASTERシリーズ シングルレッグ ストレート・シンバルスタンド HC42SN



【商品説明】

・シングルレッグ ストレート・シンバルスタンド

・ベース部: シングルレッグ

・軽量かつリーズナブルな価格を実現するTAMA Stage Master シリーズが2019年リニューアル

・重量: 2.6kg

・高さ調整幅: 690mm-1，420mm



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 2.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。