『今治産ジャガードタオルケット TP10181 ピンク・60818634【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 03時 50分に出品され05月03日 03時 50分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

今治産ジャガードタオルケット TP10181 ピンク・60818634



【商品説明】

・洗濯可 認定番号:第2017-1486号 認定番号:第2017-1487号

・素材：綿100％



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。