『HRS ランドリーラック 洗濯機上ラック 洗濯機ラック 収納棚 2段棚収納 ハンガーバー付き ちょいかけ 横幅伸縮可能 ぐらつき防止 幅98【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 18時 52分に出品され03月28日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HRS ランドリーラック 洗濯機上ラック 洗濯機ラック 収納棚 2段棚収納 ハンガーバー付き ちょいかけ 横幅伸縮可能 ぐらつき防止 幅98
【商品説明】
・サイズ :（約）幅62cm～103cm（内寸57cm～98cm）×奥行50cm×高さ173cm
・素材:ステンレススチール・ABS樹脂・PP樹脂・PVC樹脂・他
・耐荷重:棚1枚当たり/5Kg、ハンガーバー/5Kg
・重量:（約）3.9Kg
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 69.00 cm
重量 : 4.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7657円
741 入札履歴
終了
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