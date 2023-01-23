『HRS ランドリーラック 洗濯機上ラック 洗濯機ラック 収納棚 2段棚収納 ハンガーバー付き ちょいかけ 横幅伸縮可能 ぐらつき防止 幅98【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 18時 52分に出品され03月28日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HRS ランドリーラック 洗濯機上ラック 洗濯機ラック 収納棚 2段棚収納 ハンガーバー付き ちょいかけ 横幅伸縮可能 ぐらつき防止 幅98



【商品説明】

・サイズ :（約）幅62cm～103cm（内寸57cm～98cm）×奥行50cm×高さ173cm

・素材:ステンレススチール・ABS樹脂・PP樹脂・PVC樹脂・他

・耐荷重:棚1枚当たり/5Kg、ハンガーバー/5Kg

・重量:（約）3.9Kg



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 69.00 cm

重量 : 4.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。