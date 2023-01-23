『レムノス 掛け時計 AIRA エアラ アナログ アルミ 白 ホワイト LC18-03 WH Lemnos φ200×d40mm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 20時 43分に出品され03月21日 20時 43分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レムノス 掛け時計 AIRA エアラ アナログ アルミ 白 ホワイト LC18-03 WH Lemnos φ200×d40mm
【商品説明】
・繊細でシャープなアルミの枠体に Gotthard という特徴あるフォントを配したこの時計は、Lemnos のスタンダードデザインとしてこれからも永くその時を刻みます。
・電池が必要な商品です.
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 21.40 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7657円
355 入札履歴
終了
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