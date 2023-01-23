『yuga箱入り「ボーダー・ロンパース 60cm + 今治スタイ 2点セット グレー」 オーガニックコットン100% 天然染め ベビー 服 子【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 01時 10分に出品され03月14日 01時 10分に終了予定です。即決価格は7,656円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

yuga箱入り「ボーダー・ロンパース 60cm + 今治スタイ 2点セット グレー」 オーガニックコットン100% 天然染め ベビー 服 子



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 38.70 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。