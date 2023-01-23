『glimmer(グリマー) 無地 10.0オンス ドライ 裏フリース ジップパーカー上下セット オーガニックフェイスタオル付（タオル５色：カ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 19分に出品され03月26日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,656円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
glimmer(グリマー) 無地 10.0オンス ドライ 裏フリース ジップパーカー上下セット オーガニックフェイスタオル付（タオル５色：カ
【商品説明】
・?【タオル】オーガニックコットン100％の両面ロングパイル サイズ:34cm×80cm
・?【上下素材】 パーカー(00348-AFZ)パンツ(00349-AFP) 本体:ポリエステル85% 綿15% リブ:ポリエステル97% ポリウレタン3% 340g/m2 10.0オンス 裏起毛
・?【特徴】厚手の裏起毛＆ドライ素材で乾きが早いすぐれものジップパーカーとパンツのセット。秋冬にオススメです。
・?暖かくて速乾性に優れた定番ジップパーカーとパンツの上下セットにオーガニックフェイスタオル付き
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7656円
67 入札履歴
終了
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