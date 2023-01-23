『glimmer(グリマー) 無地 10.0オンス ドライ 裏フリース ジップパーカー上下セット オーガニックフェイスタオル付（タオル５色：カ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 19分に出品され03月26日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,656円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

glimmer(グリマー) 無地 10.0オンス ドライ 裏フリース ジップパーカー上下セット オーガニックフェイスタオル付（タオル５色：カ



【商品説明】

・?【タオル】オーガニックコットン100％の両面ロングパイル サイズ:34cm×80cm

・?【上下素材】 パーカー(00348-AFZ)パンツ(00349-AFP) 本体:ポリエステル85% 綿15% リブ:ポリエステル97% ポリウレタン3% 340g/m2 10.0オンス 裏起毛

・?【特徴】厚手の裏起毛＆ドライ素材で乾きが早いすぐれものジップパーカーとパンツのセット。秋冬にオススメです。

・?暖かくて速乾性に優れた定番ジップパーカーとパンツの上下セットにオーガニックフェイスタオル付き



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ glimmer(グリマー)

無地

10.0オンス

ドライ

裏フリース

ジップパーカー上下セット

オーガニックフェイスタオル付（タオル５色：カ