『Maktar Qubii Duo USB Type C ホワイト 充電しながら自動バックアップ SDロック機能搭載 iphone バックアッ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 12時 22分に出品され05月03日 12時 22分に終了予定です。即決価格は7,656円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Maktar Qubii Duo USB Type C ホワイト 充電しながら自動バックアップ SDロック機能搭載 iphone バックアッ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 8.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。