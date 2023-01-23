『アーバンロード ビジネスバッグ 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製。 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 44分に出品され03月19日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アーバンロード ビジネスバッグ 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製。 ブラック



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ナイロン

・タテ35cmxヨコ40cmxマチ7.5cmx持ち手の高さ4.5cm

・メイン素材: 合成皮革

・原産国:日本

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー， ナイロン

・表地:合成皮革/裏地:ナイロン



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 34.20 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アーバンロード

ビジネスバッグ

木和田

鞄の聖地兵庫県豊岡市製。

ブラック