『アーバンロード ビジネスバッグ 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製。 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 44分に出品され03月19日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アーバンロード ビジネスバッグ 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製。 ブラック
【商品説明】
・ソール素材または裏地: ナイロン
・タテ35cmxヨコ40cmxマチ7.5cmx持ち手の高さ4.5cm
・メイン素材: 合成皮革
・原産国:日本
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー， ナイロン
・表地:合成皮革/裏地:ナイロン
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 34.20 cm
奥行 : 41.40 cm
重量 : 1.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7655円
360 入札履歴
終了
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