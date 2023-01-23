『犬用ハーネス、引っ張り防止ペットハーネス、調整可能なEVAパッド入り犬用ベスト、反射材 首を絞めない ペッ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 53分に出品され03月12日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 利便性と耐久性を追求したインターラーケンハーネス。 犬は散歩中にたくさんの情報を収集します。また、散歩は健康維持、ストレス軽減、社交性トレーニングなどに役立ちます。しかし、人間と15kgを超える大型犬の安全を確保するのは、他の小型犬に比べて難しく、散歩も小型犬より制限があります。 1.散歩中に犬に引っ張られてしまう方。 2. 犬が不快な着用感によりハーネスの装着を嫌がる場合。 3.飼い主との散歩を始めたばかりの犬の散歩トレーニング。 4.視界が悪い夜間の散歩の犬へのリスク。 5.特別な機能のない、よくあるハーネスのデザイン。 このような問題を解決するため、ニーズザペットは特別で安全な散歩を可能にするハーネスを開発しました。 インターラーケンハーネスは、愛犬にぴったりの優れたハーネスで、より安全で不自由のない散歩をお楽しみいただけます。