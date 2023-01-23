『OSC キッズテント ベッドテント屋内テント 睡眠テント プレイハウス キッズプレイテント 防蚊帳付き プライバシースペースゲームハウス 寝【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 05時 24分に出品され04月27日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OSC キッズテント ベッドテント屋内テント 睡眠テント プレイハウス キッズプレイテント 防蚊帳付き プライバシースペースゲームハウス 寝
【商品説明】
・便利： 軽量のファスナー付き収納バッグ付きで、素早く組み立てられます。工具不要。子供の実用的な容量を育てます。
・子供たちの秘密基地：不思議な夢の世界で、夜に自分の個人の世界を楽しめ、またプライベートの読むスペースを楽しむことができる。 子供の隠れ家にも、プレイスペースにも、子供のワクワクするテントです！誕生日や入園祝いプレゼント、記念日の贈り物にも最適です。
・材質:耐久性ファイバーグラスロッドとファブリック、サイズ：140*100*80cm、重さ：1.6kg
・誕生日パーティー、公園、遊び場、デイケア、睡眠、屋内または屋外のプレイ、クリスマスプレゼント、子供お誕生日プレゼント、出産祝いなどの
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7655円
655 入札履歴
終了
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