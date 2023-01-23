OSC キッズテント ベッドテント屋内テント 睡眠テント プレイハウス キッズプレイテント 防蚊帳付き プライバシースペースゲームハウス 寝【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

OSC キッズテント ベッドテント屋内テント 睡眠テント プレイハウス キッズプレイテント 防蚊帳付き プライバシースペースゲームハウス 寝



【商品説明】

・便利： 軽量のファスナー付き収納バッグ付きで、素早く組み立てられます。工具不要。子供の実用的な容量を育てます。

・子供たちの秘密基地：不思議な夢の世界で、夜に自分の個人の世界を楽しめ、またプライベートの読むスペースを楽しむことができる。 子供の隠れ家にも、プレイスペースにも、子供のワクワクするテントです！誕生日や入園祝いプレゼント、記念日の贈り物にも最適です。

・材質:耐久性ファイバーグラスロッドとファブリック、サイズ：140*100*80cm、重さ：1.6kg

・誕生日パーティー、公園、遊び場、デイケア、睡眠、屋内または屋外のプレイ、クリスマスプレゼント、子供お誕生日プレゼント、出産祝いなどの



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。