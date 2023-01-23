『TERRA-MENTテラメント DropRound27 ライトグレー 910-244-181【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 55分に出品され03月17日 21時 55分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TERRA-MENTテラメント DropRound27 ライトグレー 910-244-181



【商品説明】

・口径:21cm

・容量:約8リットル

・対応鉢:5号

・製造国:中国



【サイズ】

高さ : 27.00 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 36.20 cm

重量 : 3.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。