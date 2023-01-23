『家具・インテリア ガーデンガーデン 天然木製ツールスタンド 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm ダークブラウン TOST-720DBR【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 06時 40分に出品され03月09日 06時 40分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ガーデンガーデン 天然木製ツールスタンド 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm ダークブラウン TOST-720DBR
【商品説明】
・サイズ: 幅55cm×奥行26cm×高さ68cm 長尺物収納部 5ヶ所
・天然木の温もりが嬉しいシンプルなツールスタンドです。便利な3連フック付きで、園芸用品やほうきなどのお庭用品をひとまとめに収納できます。
・材質: 杉天然木(ステイン系塗装仕上げ) ※浸透性の塗料で木の質感を残した木肌(木目・節)のそのまま見えるナチュラルな塗装方法です(木材の地色や油分等の違いで色味に濃淡や個体差があります)。屋外木製品用の塗装でご使用当初は揮発臭がございます。 形状: 組立式
・製造国: 中国
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 72.00 cm
重量 : 3.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7655円
169 入札履歴
終了
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