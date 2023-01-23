『ロイヤルカナン FHN-WET エイジング+12 12歳以上の老齢猫用 ウェット 85g×24個 85グラム (x 24)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 01分に出品され03月14日 22時 01分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン FHN-WET エイジング+12 12歳以上の老齢猫用 ウェット 85g×24個 85グラム (x 24)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.70 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 20.10 cm

重量 : 2.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。