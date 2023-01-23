『フドーねまきB スリーシーズン ベージュ 3L 106827【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 21時 48分に出品され03月16日 21時 48分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【お届け先が北海道・沖縄・離島の場合は、追加送料が発生する場合がございます。その際は、ご注文確認後に別途料金をご案内させていただきます。】＿＿＿＿ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき。アイデアホックが表から見えないデザインを採用しています。縫い目が丈夫で、洗濯にも強い折り伏せ縫い。首元から右足首にかけて開き、股部分も開閉可能です。(※フドーねまきは、おむつ・おむつカバーを使用して着用することを想定しています。) 生産国:フィリピン 素材・材質:ポリエステル65%、綿35% 商品サイズ:身長:180~190cm、胸囲:112~120cm、ヒップ:102~110cm 仕様:スリーシーズン対応 4958995868272