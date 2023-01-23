『西川 mee by colors 掛けふとんカバー ME35 (DL)190×210cm (63)パープル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 05時 54分に出品され03月29日 05時 54分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 mee by colors 掛けふとんカバー ME35 (DL)190×210cm (63)パープル



【商品説明】

・サイズ:190×210cm

・本体重量:1.75Kg

・生産国:日本

・素材・材質:綿100%(抗菌防臭加工 防縮加工)

CMR-X009QUCA76

【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 30.90 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。