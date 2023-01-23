『ポリス サングラス SPLG42J 880P 50 ユニセックス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 05分に出品され03月27日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポリス サングラス SPLG42J 880P 50 ユニセックス
【商品説明】
・フレームカラー：シャイニークリアレンズカラー：ライトブルー（偏光レンズ）
・フロント140mm レンズ50mm ブリッジ20mm 天地41mm 掛け幅約140mm テンプル140mm
・付属品：専用ケース、クロス
・素材構成: 100% アセテート
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7655円
836 入札履歴
終了
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