『ポリス サングラス SPLG42J 880P 50 ユニセックス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 05分に出品され03月27日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ポリス サングラス SPLG42J 880P 50 ユニセックス



【商品説明】

・フレームカラー：シャイニークリアレンズカラー：ライトブルー（偏光レンズ）

・フロント140mm レンズ50mm ブリッジ20mm 天地41mm 掛け幅約140mm テンプル140mm

・付属品：専用ケース、クロス

・素材構成: 100% アセテート



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ポリス

サングラス

SPLG42J

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