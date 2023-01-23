『インフィニモデル 1/350 日本海軍駆逐艦 島風 最終時用 ディテールアップセット H社用 プラモデル用パーツ IM53505【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 00時 14分に出品され03月11日 00時 14分に終了予定です。即決価格は7,655円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 組み立て、塗装が必要なプラモデル用パーツ。別途、工具、塗料等が必要。

H社製「1/350 日本海軍 駆逐艦 島風」用エッチングパーツ

短艇用木製甲板シール、リギング用40デニールポリウレタン糸 (0.068mm)×10m付属

対象年齢 :15才以上