『AIIEKZ Samsung Galaxy Buds 2 / Buds Pro/Buds Live/Buds 2 Pro対応 ソフ 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 42分に出品され03月28日 12時 42分に終了予定です。即決価格は7,654円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: AIIEKZ Samsung Galaxy Buds 2 / Buds Pro/Buds Live/Buds 2 Pro対応 ソフトシリコンケース ゴールドハートパターン かわいい蝶のキーホルダー付き 女の子 レディース (ミッドナイトブルー) AIIEKZ Compatible with Samsung Galaxy Buds 2 / Buds Pro/Buds Live/Buds 2 Pro， Soft Silicone Case with Gold Heart Pattern with Cute Butterfly Keychain for Girls Women (Midnight Blue)
ブランド: AIIEKZ
高さ: 12cm
横幅: 11cm
奥行: 3cm
重量: 32g
商品番号:
色: Midnight Blue
素材: Silicone
新品・未使用【発送方法】海外在庫商品のため、お届けに通常2週間程お時間を頂戴しております。
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落札価格7654円
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