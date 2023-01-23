『ヘッドフォン JBL Synchros S200i カナル型イヤホン Apple製品対応マイク付リモコン ブラック SYNIE200IBLK国内正規品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 16時 51分に出品され03月21日 16時 51分に終了予定です。即決価格は7,654円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イヤホン本体
【商品名】
JBL Synchros S200i カナル型イヤホン Apple製品対応マイク付リモコン ブラック SYNIE200IBLK国内正規品
JBL
【商品説明】
・カラー : ブラック
・メーカー型番 : SYNIE200IBLK
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7654円
85 入札履歴
終了
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