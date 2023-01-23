『ヘッドフォン JBL Synchros S200i カナル型イヤホン Apple製品対応マイク付リモコン ブラック SYNIE200IBLK国内正規品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 16時 51分に出品され03月21日 16時 51分に終了予定です。即決価格は7,654円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イヤホン本体

【商品名】

JBL Synchros S200i カナル型イヤホン Apple製品対応マイク付リモコン ブラック SYNIE200IBLK国内正規品

JBL



【商品説明】

・カラー : ブラック

・メーカー型番 : SYNIE200IBLK



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。