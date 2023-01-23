『コンタクトレンズ ネオサイト ワンデーリングUV 4箱セット カラコン 1day 送料無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 19時 21分に出品され03月15日 19時 21分に終了予定です。即決価格は7,654円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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コンタクトレンズ/ネオサイトワンデーリングUV 4箱セット/カラコン/1day/送料無料
¥ 7654
クーポン有│カラコン 2week 度あり 度なし エンジェルアイズ2ウィークUVM 6枚入 4箱│アキュビュー ディファイン 代替えに
¥ 7644
落札価格7654円
184 入札履歴
終了
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