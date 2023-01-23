『shamocamel 北欧ベッドカバー ベッドスプレッド マルチ カバー キルト おしゃれ ダブル 綿100% 枕カバー 寝具カバーセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 08分に出品され03月11日 02時 08分に終了予定です。即決価格は7,654円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

shamocamel 北欧ベッドカバー ベッドスプレッド マルチ カバー キルト おしゃれ ダブル 綿100% 枕カバー 寝具カバーセット



【商品説明】

・セット内容：ベッドカバー ：230×250cm ×1枚、枕カバー：50×70ｃｍ×2枚。

・光沢があって品質が柔らかく、肌に気持ちいいです。肌触りもよくてしっかりした生地で色目も良く高級感があります、部屋の雰囲気も変わりますよ！

・春先、夏のエアコン空調、秋先の肌寒さから適度に保温、吸汗性に優れた綿の優しい肌触りが快適です。 秋冬には、柔らかく暖かい敷きパッドとしてお使えます。 汚れたらじゃぶじゃぶ洗濯機で洗え、非常に便利！

・睡眠時には保温性が保て、日中はホコリや汚れから布団を守ることができる。

・立体的な織り模様のある、気品ある存在感が魅力のキルティング仕立てベッドカバー。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。