『VENUS LIGHTING ペンダントライト 北欧 おしゃれ 天井照明 LED 照明器具 ワイヤー 自然 ナチュラル 造花 観葉植物 フェ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 21時 18分に出品され03月14日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,654円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VENUS LIGHTING ペンダントライト 北欧 おしゃれ 天井照明 LED 照明器具 ワイヤー 自然 ナチュラル 造花 観葉植物 フェ
【商品説明】
・【シェード】幅270×奥行き110×高さ500mm 【全高】700～1900mm ※コード長さ調節可能 【重量】0.72kg
・【取付方法】引掛シーリング式 ※ダクトレールに取付ける際、変換プラグが必要
・【材質】スチール、フェイクグリーン 【口金】E26 MAX.60W×1（電球は付属しておりません）※LED電球対応
・【機能】天井側にフランジカバー付き ※コード収納可能 フランジカバーの中にコードアジャスター付き
X08LMY7W9C
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
パナソニック LGW80221F LE1 壁直付・据置取付型 LED 電球色 ポーチライト 勝手口・門柱・門袖灯 拡散型 遮光型 防雨型 白熱電球40形1灯相当
¥ 7651
AC Infinity コントローラー2 ファンサーモスタットとスピードコントローラー エアプレート制御 マルチファン USBファン デバイ
¥ 7651
大光電機（ＤＡＩＫＯ） 簡易取付式ダクトレール DP-35829
¥ 7651
LGB50713 LE1 パナソニック 建築化照明 間接照明 LED スリムラインライト スイッチ昼白色 法人様限定販売 LGB50713LE1
¥ 7651
[法人限定][インボイス領収書対応] XND1561AW LJ9 パナソニック 天井埋込型 LED 白色 傾斜天井用ダウンライト [ XND1561AWLJ9 ]
¥ 7650
[法人限定][インボイス領収書対応] XND1561AV LJ9 パナソニック 天井埋込型 LED 温白色 傾斜天井用ダウンライト [ XND1561AVLJ9 ]
¥ 7650
LGS1503LU1 スポットライト パナソニック 照明器具 スポットライト Panasonic
¥ 7650
XAS3530VCB1 スポットライト パナソニック 照明器具 スポットライト Panasonic
¥ 7650
ドウシシャ サーキュライト ソケットシリーズ E26モデル 調色 60W相当 人感センサー機能付き 風量3段階 リモコン付き ホワイト
¥ 7650
パナソニック LEDダウンライト 本体 750形 φ150 ホワイト反射板 拡散 昼白色 NDN86635W
¥ 7650
オーデリック 和風ペンダントライト(蛍光灯50W・電球色) SH541L
¥ 7650
LEDシーリングライト ダイニング 簡単設置 直付け リビング 北欧 和風 天井照明 おしゃれ ステンドグラス 花柄 寝室 和室 ハート 玄関 ガラス レトロ
¥ 7650
AP50351 照明器具 ペンダント (天井直付) LED（電球色） コイズミ照明(PC)
¥ 7650
AP50351 ペンダントライト LEDランプ交換可能型 非調光 40W相当 電気工事不要タイプ
¥ 7650
Dracaenaコンピュータラジエーター銅水冷クーラーCPUヒートシンク用 - 液体熱交換器デュアルG1/4ポート（360ミリメートル）。
¥ 7650
Kozumi照明 天井照明 照明器具 おしゃれ シーリングライト 4灯 3段階調光 ペンダントライト スポットライトリビング照明 間接照明
¥ 7650
INTERFORM INC. インタ?フォルム ペンダントライト ガラス 照明 北欧 Marweles マルヴェル インテリア ダイニング
¥ 7650
タキズミ RV12047
¥ 7650
落札価格7654円
655 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！