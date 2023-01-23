『VENUS LIGHTING ペンダントライト 北欧 おしゃれ 天井照明 LED 照明器具 ワイヤー 自然 ナチュラル 造花 観葉植物 フェ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 21時 18分に出品され03月14日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,654円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VENUS LIGHTING ペンダントライト 北欧 おしゃれ 天井照明 LED 照明器具 ワイヤー 自然 ナチュラル 造花 観葉植物 フェ



【商品説明】

・【シェード】幅270×奥行き110×高さ500mm 【全高】700～1900mm ※コード長さ調節可能 【重量】0.72kg

・【取付方法】引掛シーリング式 ※ダクトレールに取付ける際、変換プラグが必要

・【材質】スチール、フェイクグリーン 【口金】E26 MAX.60W×1（電球は付属しておりません）※LED電球対応

・【機能】天井側にフランジカバー付き ※コード収納可能 フランジカバーの中にコードアジャスター付き

X08LMY7W9C

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。