『パナソニック 炭酸イオンエフェクター ピンク調 EH-SG90-P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 00時 11分に出品され04月24日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,653円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ピンク調 EH-SG90-P

・微細な高濃度炭酸が肌表面でシュワシュワはじけ、お肌が目覚める新触感。

・ イオンの力で深層保湿。うるおい肌へ。(導入美容器)

・ じんわり温かい温感ヒーターで心地よく。

・ 型番:EH-SG90-P

・ 色:ピンク調