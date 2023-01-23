『パナソニック 炭酸イオンエフェクター ピンク調 EH-SG90-P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 00時 11分に出品され04月24日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,653円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ピンク調 EH-SG90-P
・微細な高濃度炭酸が肌表面でシュワシュワはじけ、お肌が目覚める新触感。
・ イオンの力で深層保湿。うるおい肌へ。(導入美容器)
・ じんわり温かい温感ヒーターで心地よく。
・ 型番:EH-SG90-P
・ 色:ピンク調
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落札価格7653円
112 入札履歴
終了
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