『アウトドアプロダクツ リュック サイドライン 大容量 27L PC収納 A4収納 グリーン(ライトグリーン)【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 00時 48分に出品され04月25日 00時 48分に終了予定です。即決価格は7,653円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ リュック サイドライン 大容量 27L PC収納 A4収納 グリーン(ライトグリーン)
【商品説明】
・PC収納可
・タテ49cmxヨコ32cmxマチ12cm
・ポケットの数:6(外側5/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・重量:580g
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 48.80 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7653円
74 入札履歴
終了
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