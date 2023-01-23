『アウトドアプロダクツ リュック サイドライン 大容量 27L PC収納 A4収納 グリーン(ライトグリーン)【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 00時 48分に出品され04月25日 00時 48分に終了予定です。即決価格は7,653円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ リュック サイドライン 大容量 27L PC収納 A4収納 グリーン(ライトグリーン)



【商品説明】

・PC収納可

・タテ49cmxヨコ32cmxマチ12cm

・ポケットの数:6(外側5/内側1)

・留め具の種類: ファスナー

・重量:580g



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 48.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

リュック

サイドライン

大容量

27L

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グリーン(ライトグリーン)