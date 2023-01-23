『TPボートクッション スミス(SMITH LTD) スミスブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 12時 18分に出品され03月22日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,652円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 テント部品、アクセサリー

【商品名】

スミス(SMITH LTD) TPボートクッション スミスブラック



【商品説明】

・クッション材：発砲ポリエチレン

・サイズ：380×420×75mm

・ストラップ素材：ポリプロピレン

・表地素材：ターポリン



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 39.90 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。