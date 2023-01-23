『Black Diamond(ブラックダイヤモンド) ライトワイヤー ラックパック BD10404【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 04時 24分に出品され03月15日 04時 24分に終了予定です。即決価格は7,652円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Black Diamond(ブラックダイヤモンド) ライトワイヤー ラックパック BD10404



【商品説明】

・ゲートオープン間隔：23mm

・強 度：クローズドゲート=24kN、オープンゲート=8kN、マイナーアクシス=8kN

・重 量：192g(32g×6個)



【サイズ】

高さ : 4.19 cm

横幅 : 11.99 cm

奥行 : 17.30 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。