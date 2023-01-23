『Logitech Unifying Receiver - Wireless mouse/keyboard receiver - U【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 55分に出品され03月30日 21時 55分に終了予定です。即決価格は7,652円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Logitech Unifying Receiver - Wireless mouse/keyboard receiver - USBLogitech Unifying Receiver， 2.4 GHz Wireless Technology， USB Plug Compatible with all Logitech Unifying Devices like Wireless Mouse and Keyboard， PC / Mac / Laptop - Blackブランド：Logitech商品サイズ：1 Count (Pack of 1)高さ：1.7 cm横幅：10.1 cm奥行：11 cm重量：1964 g商品番号：910-005235色：Black素材：