『追加用スーパーボールすくい【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 18分に出品され03月27日 22時 18分に終了予定です。即決価格は7,652円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容：お1人平均4個として約100人用
内 訳
スーパーボール直径49mm 12個×1
スーパーボール直径32mm 50個×2
スーパーボール直径27mm 100個×2
すくい枠紙付100個お持ち帰り用袋（金魚袋）100枚
※スーパーボールは当社オリジナルＭＩＸ
（内容の種類は変化する事がございます。予めご了承ください）。
アドバイス
スーパーボールは、金魚に比べて軽く表面に浮いたままなので、
すくい易いものです。１人いくつまですくえます等
決めておかれた方が良いと思います。
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落札価格7652円
768 入札履歴
終了
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