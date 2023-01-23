追加用スーパーボールすくい【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

内容：お1人平均4個として約100人用

内 訳

スーパーボール直径49mm 12個×1

スーパーボール直径32mm 50個×2

スーパーボール直径27mm 100個×2

すくい枠紙付100個お持ち帰り用袋（金魚袋）100枚

※スーパーボールは当社オリジナルＭＩＸ

（内容の種類は変化する事がございます。予めご了承ください）。

アドバイス

スーパーボールは、金魚に比べて軽く表面に浮いたままなので、

すくい易いものです。１人いくつまですくえます等

決めておかれた方が良いと思います。