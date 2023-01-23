『SONY 手回し充電FM/AMポータブルラジオ B03 ホワイト ICF-B03/W【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 21時 09分に出品され03月29日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,652円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

SONY 手回し充電FM/AMポータブルラジオ B03 ホワイト ICF-B03/W



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 23.80 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。