『自作用 カテゴリ6A RJ-45コネクタ(単線用) 100個入り SANWA SUPPLY (サンワサプライ) ADT-6ARJ-100【お歳暮】』はヤフオクでから05月06日 11時 15分に出品され05月06日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,652円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サンワサプライ

カテゴリ6A RJ-45コネクタ(単線用)100個入

サブコード:ADT6ARJ100