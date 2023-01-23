『STOKKE フレキシバス バンドルパック本体+ニューボーンサポート折り畳めるベビーバス 新生児から4歳頃まで ホワイトアクア7050【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 10時 49分に出品され03月21日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,651円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

STOKKE フレキシバス バンドルパック本体+ニューボーンサポート折り畳めるベビーバス 新生児から4歳頃まで ホワイトアクア7050



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.10 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 65.09 cm

重量 : 2.23 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。