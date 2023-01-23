『フォワード ラカント業務用液状甘味料 1L×6個【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 07時 33分に出品され03月10日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,651円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品特徴

お砂糖の代わりにご使用を頂く事で、「低カロリー」「低糖質」が実現できます。お砂糖と同じ甘さで使いやすく、人工甘味料不使用で安全安心な甘味料です。様々な健康系メニュー（グルテンフリー等）にご使用頂けます。ガムシロップの代わりにご使用頂けます。糖尿病の方、糖尿病予備軍の方にも安心してご使用頂けます。



ワード / 用途

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内容量：1L×6個

商品寸法 (高さx縦x横)31×23.1×14cm;※単品

賞味期限：製造から540日間

※期限まで30日以上の商品をお送りします。