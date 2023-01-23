『スタイルジャパン 抹茶フェイスマスク 20枚入り STJ97491【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 15時 21分に出品され05月02日 15時 21分に終了予定です。即決価格は7,651円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お肌のキメを整えくすみのないキメ美肌に導きます!



京都産宇治抹茶、静岡産緑茶配合



お肌のキメを整えくすみのないキメ美肌に導きます。



20枚入り(美容液20ml)



MADE IN JAPAN



成分



水、グリセリン、BG、メチルグルセス-20、チャ葉エキス、チャ葉、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、水溶性プロテオグリカン、異性化糖、キサンタンガム、アスコルビン酸、クエン酸、クエン酸Na、EDTA-4Na、(クロロフィリン/銅)複合体、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン



生産国:日本



【注意事項】

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