『リッチェル キャンピングキャリーファインダブルドアM ブルー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 22分に出品され03月14日 19時 22分に終了予定です。即決価格は7,651円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リッチェル キャンピングキャリーファインダブルドアM ブルー
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.5×55.5×37.5cm
・原産国:日本
・本体重量:2.4kg
【サイズ】
高さ : 38.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 2.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7651円
475 入札履歴
終了
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